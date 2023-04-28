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عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator وأفضل مضاد فيروسات

ishark blog article

2023-04-28 14:34:06

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة يمكنها أن توفر لك سرعات إنترنت فائقة السرعة؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! مع هذه التكنولوجيا المتطورة ، يمكنك تجربة تجربة أكثر سلاسة وأسرع عبر الإنترنت دون المساومة على الأمان.



لا يضمن iSharkVPN Accelerator حصولك على أفضل سرعات إنترنت ممكنة فحسب ، بل إنه يوفر أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على بياناتك آمنة ومأمونة. مع بروتوكولات التشفير المتقدمة وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين.



لكن ماذا عن برامج مكافحة الفيروسات؟ من الضروري أن يكون لديك برنامج موثوق لمكافحة الفيروسات لحماية جهازك من البرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. في حين أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة ، فإن Norton 360 هو أحد أفضل برامج مكافحة الفيروسات في السوق.



يوفر Norton 360 حماية شاملة ضد الفيروسات وبرامج التجسس وأنواع أخرى من البرامج الضارة ، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الإضافية للحفاظ على أمانك على الإنترنت. من خلال الحماية في الوقت الفعلي والتحديثات التلقائية ، يمكنك الاستمتاع براحة البال الكاملة مع العلم أن جهازك محمي دائمًا.



فلماذا لا تجمع بين قوة iSharkVPN Accelerator وأمن Norton 360؟ مع هذا المزيج الذي لا يُضاهى ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأمان من الدرجة الأولى ، كل ذلك في حزمة واحدة. فلماذا تنتظر؟ جرب iSharkVPN Accelerator و Norton 360 اليوم واستمتع بالحماية القصوى عبر الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد أفضل مضاد فيروسات ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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