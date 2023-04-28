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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-28 14:34:21

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! باستخدام هذه الأداة القوية ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة وإلغاء حظر أي موقع ويب تريده.



لكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا امتداد VPN مجانيًا لمتصفح شهير. هذا صحيح ، يمكنك الآن تصفح الإنترنت بخصوصية وأمان تامين ، وكل ذلك مجانًا.



سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة ، أو تقوم بتنزيل ملفات كبيرة ، أو مجرد تصفح الويب ، فإن مسرع isharkVPN يغطيك. فلماذا تنتظر؟ ابدأ اليوم في الاستمتاع بفوائد تجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك تحديد أي متصفح يحتوي على شبكة افتراضية خاصة مجانية ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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