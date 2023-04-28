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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:34:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والأمان على الإنترنت للخطر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع ضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. تعمل تقنيتنا الحديثة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك البث والتنزيل والتصفح بسهولة.



ولكن ماذا عن خصوصية المتصفح؟ بينما تدعي جميع المتصفحات أنها تقدم مستوى معينًا من الخصوصية ، فإن بعضها بالتأكيد أفضل من البعض الآخر. وفقًا للخبراء ، فإن أفضل متصفح للخصوصية هو Mozilla Firefox.



يقدم Firefox مجموعة متنوعة من ميزات الخصوصية ، بما في ذلك حماية التتبع ووضع التصفح الخاص والمزامنة المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، فهو برنامج مفتوح المصدر ، مما يعني أن الكود الخاص به متاح للجمهور ويمكن لأي شخص تدقيقه بحثًا عن ثغرات أمنية محتملة.



من خلال إقران مسرع isharkVPN مع Mozilla Firefox ، يمكنك الحصول على أفضل تجربة عبر الإنترنت بسرعة وخصوصية. لا ترضى بأقل من ذلك - جرب مسرع isharkVPN و Mozilla Firefox اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد المتصفح الأفضل للخصوصية والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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