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عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:34:51

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة ووصول غير مقيد إلى مواقع الويب في جميع أنحاء العالم. سواء كنت تبث برنامجك المفضل أو تعمل في مشروع مهم ، فإن isharkVPN سيبقيك على اتصال وآمن.



لكن ماذا عن الخصوصية والأمان؟ في عالم اليوم ، من المهم أكثر من أي وقت مضى حماية هويتك على الإنترنت. لهذا السبب تقدم isharkVPN تشفيرًا من الدرجة العسكرية للحفاظ على بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين.



وإذا كنت تتساءل عن المتصفح الأكثر أمانًا ، فالجواب واضح: Mozilla Firefox. مع ميزات الخصوصية المضمنة مثل الحماية من التتبع والقدرة على حظر ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث ، يعد Firefox الخيار الأكثر أمانًا لتصفح الويب.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN و Mozilla Firefox اليوم واستمتع بإنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد المتصفح الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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