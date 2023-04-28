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ابق آمنًا على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:35:21

هل سئمت من بطء الإنترنت وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! ستعمل هذه الأداة القوية على تسريع اتصالك بالإنترنت وتمنحك سرعات تصفح فائقة السرعة.



يعمل مسرع iSharkVPN من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول. هذا يعني أنك ستتمكن من تحميل صفحات الويب بشكل أسرع ، وبث مقاطع الفيديو دون تخزين مؤقت ، والاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم iSharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وخصوصية. مع التشفير من الدرجة العسكرية ، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، وحماية متقدمة من التسرب ، يمكنك تصفح الويب براحة بال.



ولكن ما هو المتصفح الأكثر أمانًا للاستخدام مع iSharkVPN؟ على الرغم من عدم وجود متصفح واحد "أكثر أمانًا" ، يوصي الخبراء عمومًا باستخدام متصفح بميزات أمان قوية وسمعة طيبة. تشمل الخيارات الشائعة Google Chrome و Mozilla Firefox و Apple Safari.



بغض النظر عن المتصفح الذي تختاره ، فإن استخدام مسرع iSharkVPN سيمنحك السرعة والأمان اللذين تحتاجهما لتصفح الويب بثقة. فلماذا تنتظر؟ جرب iSharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد المتصفح الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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