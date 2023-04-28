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التدوين > ابق آمنًا وآمنًا عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ابق آمنًا وآمنًا عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:36:13
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع أو خدمات البث؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

تسمح تقنية التسريع لدينا بسرعات فائقة ، مما يعني أنه يمكنك البث والتنزيل والتصفح بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، تضيف خدمة VPN الخاصة بنا طبقة إضافية من الأمان والخصوصية إلى تواجدك عبر الإنترنت.

ولكن ماذا عن البلدان التي يكون فيها استخدام VPN غير قانوني؟ لسوء الحظ ، هناك عدد قليل من الدول التي حظرت استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة تمامًا. وتشمل هذه الصين وروسيا وإيران وبيلاروسيا وتركمانستان وكوريا الشمالية.

ومع ذلك ، في isharkVPN ، نحن نفخر بالتزامنا بالخصوصية والأمان لجميع المستخدمين. لقد صممنا خدمتنا ليس فقط للعمل في هذه البلدان ، ولكن أيضًا لإخفاء استخدامك لشبكة VPN حتى تتمكن من تصفح الويب دون خوف من التداعيات.

لا تدع السرعات البطيئة والوصول المقيد يعيقك. انضم إلى isharkVPN اليوم واختبر الإمكانات الكاملة للإنترنت ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تحديد البلدان التي تعتبر vpn فيها غير قانونية ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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