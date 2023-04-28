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iSharkVPN Accelerator: المفتاح لفتح أرخص Netflix في بلدان مختلفة

ishark blog article

2023-04-28 14:36:42

هل سئمت من التخزين المؤقت وسرعات الإنترنت البطيئة عند بث برامجك المفضلة على Netflix؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة وبث غير متقطع على Netflix من أي مكان. تعمل تقنية تسريع VPN الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أفضل تجربة ممكنة. بالإضافة إلى ذلك ، خدمتنا سهلة الاستخدام ومتوافقة مع جميع الأجهزة.



لكن هذا ليس كل شيء. هل تعلم أن بعض البلدان لديها اشتراكات Netflix أرخص من غيرها؟ باستخدام isharkVPN ، يمكنك الاتصال بالخوادم في هذه البلدان وتحقيق وفورات ضخمة على اشتراكك في Netflix. على سبيل المثال ، تبلغ تكلفة Netflix في تركيا 3.27 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا ، بينما تبلغ تكلفتها في الولايات المتحدة 8.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر. هذا توفير أكثر من 60٪!



لذلك لا تستطيع isharkVPN فقط تحسين تجربة البث الخاصة بك ، بل يمكنها أيضًا توفير المال. لا تنتظر أكثر من ذلك لتجربة مسرع isharkVPN وابدأ في الاستمتاع ببث Netflix أسرع وأرخص اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أي دولة لديها أرخص Netflix ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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