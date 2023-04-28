التدوين > عزز سرعة الاتصال مع iSharkVPN Accelerator وادخل إلى Google Voice Anywhere

عزز سرعة الاتصال مع iSharkVPN Accelerator وادخل إلى Google Voice Anywhere

ishark blog article

2023-04-28 14:37:34

تقديم iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لسرعات إنترنت أسرع!



إذا كنت شخصًا يحب تصفح الإنترنت أو بث برامجك التلفزيونية وأفلامك المفضلة ، فلا بد أنك عانيت من إحباط سرعات الإنترنت البطيئة. لكن لا داعي للقلق بعد الآن ، لأن iSharkVPN Accelerator موجود هنا لإنقاذ الموقف!



iSharkVPN Accelerator هي تقنية متطورة تزيد من سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 50٪. إنه يعمل عن طريق ضغط البيانات وتقليل كمية البيانات التي يجب إرسالها واستلامها ، وبالتالي تقليل الوقت الذي يستغرقه جهازك لتحميل صفحات الويب أو دفق مقاطع الفيديو.



واحدة من أفضل ميزات iSharkVPN Accelerator هي أنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. ما عليك سوى تثبيت تطبيق iSharkVPN على جهازك وتنشيط ميزة التسريع. ستلاحظ تحسنًا فوريًا في سرعة الإنترنت لديك ، مما يجعل تجربتك على الإنترنت سريعة وسلسة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر لك iSharkVPN أيضًا خصوصية وأمانًا كاملين عبر الإنترنت. يستخدم تشفيرًا عسكريًا لحماية بياناتك من المتسللين ومجرمي الإنترنت ، كما أنه يخفي عنوان IP الخاص بك لإبقاء أنشطتك على الإنترنت مجهولة.



الآن ، قد تتساءل عما إذا كان iSharkVPN يعمل مع Google Voice. الجواب نعم! يتوفر Google Voice في الولايات المتحدة ، لذلك إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وترغب في استخدام Google Voice ، فيمكنك القيام بذلك باستخدام iSharkVPN.



في الختام ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع وخصوصية وأمان كاملين عبر الإنترنت ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل لك. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد الدولة التي يتوفر بها google voice والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN