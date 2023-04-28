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قم بحماية بريدك الإلكتروني باستخدام مسرع isharkVPN لأقصى قدر من الأمان

ishark blog article

2023-04-28 14:37:49

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل ميزة التسريع الخاصة بنا على تعزيز سرعات الإنترنت من خلال تحسين اتصال الشبكة والقضاء على التخزين المؤقت. سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة أو اللعب مع الأصدقاء ، فإن مسرع isharkVPN يضمن تجربة سلسة عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - توفر VPN الخاصة بنا أيضًا أمانًا من الدرجة الأولى لنشاطك عبر الإنترنت. مع التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، تتم حماية بياناتك وخصوصيتك دائمًا.



عند الحديث عن الأمان ، قد تتساءل عن حساب البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا. الجواب هو ProtonMail. تستخدم خدمة البريد الإلكتروني التي تتخذ من سويسرا مقراً لها تشفيرًا شاملاً لضمان أنك أنت والمستلم المقصود فقط يمكنه قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك ، توجد خوادم ProtonMail في مخبأ عسكري سويسري سابق ، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان المادي.



عندما يتعلق الأمر بالأمان والسرعة عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN و ProtonMail هما الطريق الصحيح. جرب VPN الخاص بنا اليوم للحصول على إنترنت فائق السرعة وحماية خصوصية لا مثيل لها.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد حساب البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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