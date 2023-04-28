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عزز سرعة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:38:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وتجاوز أي اختناق من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن حصولك على أفضل أداء ممكن.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا مجموعة من ميزات الأمان المتقدمة للحفاظ على بياناتك آمنة ومأمونة. تضمن سياسة التشفير وعدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا ومجهول الهوية.



ومن خلال ميزة "أي خادم DNS أستخدمه" ، يمكنك بسهولة التحقق من خادم DNS الذي يستخدمه جهازك حاليًا. يمكن أن يكون هذا أمرًا مهمًا لتحسين أداء الإنترنت لديك ، حيث يمكن أن تحتوي خوادم DNS المختلفة على مستويات متفاوتة من السرعة والموثوقية.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بأسرع اتصال إنترنت ممكن وأكثره أمانًا. تجعل واجهتنا سهلة الاستخدام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من السهل البدء والبقاء على اتصال. لا تقبل الإنترنت البطيء وغير الموثوق به - قم بالترقية إلى isharkVPN اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد خادم DNS الذي أستخدمه ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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