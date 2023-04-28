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حماية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من المرفقات الضارة مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:38:18

الفيروسات



قم بحماية نفسك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك من الفيروسات الضارة بمساعدة مسرع isharkVPN. مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعملون عن بُعد ويرسلون ويستقبلون رسائل البريد الإلكتروني ، ازداد خطر تنزيل المرفقات التي تحتوي على فيروسات. ومع ذلك ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك التأكد من أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومأمون.



باستخدام مسرع isharkVPN ، يصبح اتصالك بالإنترنت مشفرًا ، مما يعني أن أي بيانات يتم نقلها بين جهاز الكمبيوتر الخاص بك والإنترنت محمية. يتضمن ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات ، مما يضمن عدم تمكن أي فيروسات ضارة من التسلل إلى نظامك. لا تحميك طبقة الأمان الإضافية هذه من الفيروسات فحسب ، بل تحميك أيضًا من المتسللين والتهديدات الإلكترونية الأخرى.



بالإضافة إلى ذلك ، يوفر مسرع isharkVPN أيضًا اتصالاً أسرع بالإنترنت ، مما يسمح لك بتنزيل الملفات وتحميلها بسرعة أكبر. هذا مفيد بشكل خاص عند التعامل مع الملفات الكبيرة ، مثل المرفقات ، لأنه يقلل من خطر الاضطرار إلى الانتظار لفترة طويلة من الوقت ، مما يزيد من فرصة تنزيل ملف مصاب بفيروس.



لا تخاطر بأمان جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق فتح المرفقات دون حماية. اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع براحة البال مع العلم أن نشاطك على الإنترنت آمن ومأمون.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة مرفقات البريد الإلكتروني التي تحتوي على ضارة ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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