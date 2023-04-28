التدوين > عزز أمنك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

عزز أمنك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-28 14:38:33

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت الطويلة؟ قل وداعًا لهذه المشكلات المحبطة مع مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على سرعات فائقة ، مما يجعل البث والألعاب والتنزيل أمرًا في غاية السهولة.



لكن السرعة ليست الشيء الوحيد الذي نعطيه الأولوية في isharkVPN. نحن أيضا نعطي الأولوية للأمن. لهذا السبب نقدم خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا في السوق. مع التشفير من طرف إلى طرف وفلاتر البريد العشوائي المتقدمة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين.



لذلك ، سواء كنت تتطلع إلى تسريع الإنترنت أو الحفاظ على أمان رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ، فإن isharkVPN يقوم بتغطيتك. جرب مسرّعنا اليوم واختبر الفرق في سرعة التصفح لديك. ولا تنس الاشتراك في خدمة البريد الإلكتروني الآمنة لدينا لمزيد من راحة البال.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN