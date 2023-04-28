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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator - اكتشف DNS الذي تستخدمه

ishark blog article

2023-04-28 14:38:51

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من تقنية تسريع iSharkVPN! باستخدام الخوارزميات المتقدمة الخاصة بنا ، يمكننا زيادة سرعات الإنترنت لديك وتوفير تجربة دفق سلسة.



لكن انتظر ، كيف تعرف DNS الذي تستخدمه؟ iSharkVPN يجعل الأمر بسيطًا مع مدقق DNS المدمج الخاص بنا. لا داعي للقلق بشأن تعرض خصوصيتك وأمانك للخطر باستخدام خادم DNS عام. مع iSharkVPN ، يمكنك أن تثق في أن حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت مشفرة وآمنة.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والخصوصية المعرضة للخطر. قم بالترقية إلى iSharkVPN واستمتع باتصال سريع للغاية وراحة البال من خلال مدقق DNS الآمن الخاص بنا. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد نظام أسماء النطاقات الذي أستخدمه والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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