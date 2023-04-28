التدوين > حافظ على أمان رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مع الحماية المطلقة لـ iSharkVPN Accelerator

حافظ على أمان رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مع الحماية المطلقة لـ iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:38:58

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك على الإنترنت أثناء تصفح الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



لا تقوم خدمة VPN الخاصة بنا فقط بتشفير اتصالك بالإنترنت للحفاظ على بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين ، ولكن لديها أيضًا ميزة تسريع تعزز سرعة الإنترنت لديك. قل وداعًا لمواقع الويب ذات التحميل البطيء والتخزين المؤقت!



ولكن ما يميز isharkVPN عن مزودي VPN الآخرين هو التزامنا بالحفاظ على أمان بريدك الإلكتروني. نحن نتفهم أن البريد الإلكتروني جزء مهم من حياتك على الإنترنت ، ونتخذ إجراءات إضافية لضمان أمنه. تضمن ميزة تشفير البريد الإلكتروني الخاصة بنا أن تظل رسائلك السرية خاصة ولا يمكن الوصول إليها إلا من جانبك أنت والمستلم المقصود.



مع isharkVPN ، يمكنك أن تنعم براحة البال وأنت تعلم أن اتصالك بالإنترنت والبريد الإلكتروني والأنشطة الأخرى عبر الإنترنت محمية من التهديدات السيبرانية. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بإنترنت أسرع وأكثر أمانًا وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN