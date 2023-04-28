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قم بتأمين اتصالات البريد الإلكتروني الخاصة بك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-28 14:39:13

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة من خلال تحسين الاتصال وتقليل زمن الوصول. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن تقنية التشفير الحديثة الخاصة بنا حماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين.



لكن ماذا عن بريدك الإلكتروني؟ ما هي خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا؟ الجواب بسيط: ProtonMail.



ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني آمنة مقرها سويسرا توفر تشفيرًا شاملاً لرسائلك. هذا يعني أنه يمكنك أنت والمستلم المقصود فقط قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك - ولا يمكن حتى لـ ProtonMail الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك ، يعد ProtonMail مفتوح المصدر ، مما يعني أنه يمكن لأي شخص فحص الكود والتحقق من أمانه.



فلماذا تختار مسرع isharkVPN و ProtonMail؟ من خلال تقنياتنا المدمجة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع ضمان الحفاظ على خصوصية أنشطتك ورسائل البريد الإلكتروني عبر الإنترنت وأمانها.



لا تقبل السرعات البطيئة والبريد الإلكتروني غير الآمن. جرب مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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