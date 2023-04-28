التدوين > عزز أمنك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN: ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا؟

عزز أمنك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN: ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا؟

ishark blog article

2023-04-28 14:39:23

نظرًا لأننا نقضي المزيد والمزيد من الوقت على الإنترنت ، تزداد أهمية حماية خصوصيتنا الرقمية. أحد أفضل الطرق للقيام بذلك هو استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ولكن ليست كل شبكات VPN متساوية. لهذا السبب نحن متحمسون لتقديم مسرع isharkVPN ، أسرع VPN وأكثرها أمانًا في السوق.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة بفضل تقنية التحسين المتقدمة الخاصة بنا. هذا يعني أنه يمكنك دفق المحتوى المفضل لديك وتنزيل ملفات كبيرة وتصفح الويب دون أي تأخير أو تخزين مؤقت. وبفضل التشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت آمن تمامًا من أعين المتطفلين.



ولكن ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا؟ غالبًا ما نتجاهل أمان حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بنا ، لكنها يمكن أن تكون نقطة ضعف رئيسية في حياتنا الرقمية. لهذا السبب نوصي باستخدام ProtonMail ، أكبر خدمة بريد إلكتروني آمنة في العالم. يوفر ProtonMail تشفيرًا شاملاً لجميع الرسائل ، مما يعني أن المرسل والمستلم فقط يمكنه قراءة المحتويات. بالإضافة إلى ذلك ، يوجد مقرهم في سويسرا ، والتي لديها بعض من أقوى قوانين الخصوصية في العالم.



باستخدام مسرع isharkVPN و ProtonMail معًا ، يمكنك إنشاء تجربة خاصة وآمنة عبر الإنترنت لنفسك. بفضل سرعاتنا الفائقة والتشفير العسكري ، يمكنك تصفح الويب بثقة. ومع التشفير من طرف إلى طرف ProtonMail ، يمكنك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني دون القلق بشأن اعتراض أي شخص لهم. فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم وابدأ في الاستمتاع بأقصى درجات الأمان والخصوصية على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN