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احصل على أقصى درجات الأمان مع iSharkVPN Accelerator وخادم البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا

ishark blog article

2023-04-28 14:39:31

تقديم مسرع isharkVPN الثوري - الحل النهائي للتصفح الآمن!



هل سئمت من اتصالات الإنترنت البطيئة وغير الموثوقة؟ هل أنت قلق بشأن أمن بياناتك الخاصة على الإنترنت؟ لا مزيد من البحث ، لأن isharkVPN Accelerator موجود هنا ليوفر لك الحل النهائي للتصفح الآمن!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع ضمان أعلى مستوى من الخصوصية والأمان لأنشطتك عبر الإنترنت. تم تصميم أحدث التقنيات لدينا لتحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر لك أسرع تجربة تصفح ممكنة وأكثرها موثوقية.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقوم VPN الخاصة بنا أيضًا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يحافظ على بياناتك الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين. سواء كنت تتصفح الويب أو تشاهد مقاطع الفيديو أو تصل إلى بريدك الإلكتروني ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك محمية.



وهو ما يقودنا إلى السؤال - ما هو خادم البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا؟ عندما يتعلق الأمر بأمان البريد الإلكتروني ، فإن اختيار الخادم المناسب أمر بالغ الأهمية. يوجد العديد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني ، ولكن ليس كل منهم يقدم نفس المستوى من الأمان والخصوصية.



في isharkVPN ، نوصي باستخدام ProtonMail كخادم بريدك الإلكتروني. ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني آمنة تستخدم التشفير من طرف إلى طرف لحماية رسائلك من أن يتم اعتراضها أو قراءتها من قبل أي شخص آخر غير المستلم المقصود. مع ProtonMail ، يمكنك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مع راحة بال تامة ، مع العلم أن رسائلك آمنة وخاصة.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم وابدأ في تصفح الويب بسرعات فائقة وأمن من الدرجة الأولى. ولا تنس استخدام ProtonMail كخادم بريدك الإلكتروني للحصول على أقصى درجات الخصوصية والأمان عبر الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد خادم البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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