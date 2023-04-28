التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator وقم بتأمين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مع هؤلاء كبار المزودين

عزز سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator وقم بتأمين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مع هؤلاء كبار المزودين

ishark blog article

2023-04-28 14:39:38

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ تقديم مسرع isharkVPN ، الحل لمشاكل الإنترنت الخاصة بك.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة ووصول غير مقيد إلى جميع مواقع الويب المفضلة لديك. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو ممارسة الألعاب أو تصفح الويب ببساطة ، يضمن برنامج isharkVPN حصولك على أفضل تجربة ممكنة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على بياناتك آمنة ومأمونة. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال ، مع العلم أن أنشطتك عبر الإنترنت خاصة ومحمية.



وبالحديث عن الأمان ، ما هي خدمة البريد الإلكتروني المجانية الأكثر أمانًا؟ لا تنظر أبعد من ProtonMail. مع التشفير من طرف إلى طرف وعدم الوصول إلى بيانات المستخدم ، فإن ProtonMail هو الخيار الأفضل لأي شخص يقدر خصوصيته وأمانه.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم ، واستمتع بتجربة إنترنت أكثر أمانًا وسرعة وأمان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد البريد الإلكتروني المجاني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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