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التدوين > عزز أمنك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

عزز أمنك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-28 14:40:01
هل تبحث عن طريقة لتسريع اتصالك بالإنترنت والحفاظ على أمان نشاطك عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة للبث والتنزيل والتصفح. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أقصى سرعة وأداء ، بحيث يمكنك الاستمتاع بتجارب سلسة عبر الإنترنت دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.

ولكن هذا ليس كل ما يقدمه برنامج تسريع isharkVPN. كما أنه يوفر ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه. مع التشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك محمية من أعين المتطفلين والتهديدات الإلكترونية المحتملة.

وإذا كنت قلقًا بشأن خصوصية بريدك الإلكتروني ، فقد قمنا بتغطيتك هناك أيضًا. على الرغم من وجود العديد من خدمات البريد الإلكتروني المجانية ، إلا أنه لا يتم إنشاء جميعها على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بالأمان. إذن ما هي خدمة البريد الإلكتروني المجانية الأكثر أمانًا؟ الجواب هو ProtonMail.

ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني مجانية ومفتوحة المصدر توفر تشفيرًا شاملاً لجميع الرسائل. هذا يعني أنه يمكنك أنت والمستلم فقط قراءة الرسائل ، وحتى ProtonMail نفسه لا يمكنه الوصول إلى محتوى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك ، يقع مقر ProtonMail في سويسرا ، والتي لديها بعض من أقوى قوانين الخصوصية في العالم.

لذلك إذا كنت ترغب في الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وأعلى مستويات الأمان عبر الإنترنت ، فجرّب مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام خدمة البريد الإلكتروني المجانية الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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