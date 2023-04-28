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التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator: Chrome أم Edge - أيهما أفضل؟

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator: Chrome أم Edge - أيهما أفضل؟

ishark blog article

2023-04-28 14:41:37
تقديم IsharkVPN Accelerator - الأداة المثلى لتجربة إنترنت أسرع وأكثر سلاسة وأمانًا. مع IsharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات تصفح فائقة السرعة واتصالات آمنة ، كل ذلك مع تجاوز القيود عبر الإنترنت والبقاء مجهول الهوية.

الآن ، السؤال الذي يطرح نفسه - أي متصفح أفضل للاستخدام مع IsharkVPN Accelerator - Chrome أم Edge؟ حسنًا ، يتمتع كلا المستعرضين بنقاط القوة والضعف الفريدة الخاصة بهما ، ولكن عندما يتعلق الأمر باستخدام VPN ، فإن Edge تتمتع بميزة على Chrome.

أولاً ، يحتوي Edge على مانع تتبع مدمج يساعد على حماية خصوصيتك ومنع مواقع الويب من تتبع نشاطك عبر الإنترنت. توفر هذه الميزة ، جنبًا إلى جنب مع الأمان الإضافي لـ IsharkVPN Accelerator ، حماية عبر الإنترنت لا تقبل المنافسة.

ثانيًا ، يوفر Edge تكاملاً أفضل مع نظام التشغيل Windows 10 ، مما يعني أنك ستختبر تأخرًا أقل وسرعات تصفح أسرع عند استخدام IsharkVPN Accelerator. من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون Chrome كثيف الموارد إلى حد ما ، مما قد يبطئ من سرعة التصفح عند استخدام VPN.

بشكل عام ، يعد كلا المستعرضين رائعين للتصفح اليومي ، ولكن إذا كنت تريد أفضل تجربة ممكنة مع IsharkVPN Accelerator ، فنحن نوصي باستخدام Edge.

فما تنتظرون؟ قم بتنزيل IsharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بسرعات تصفح فائقة ، وأمان من الدرجة الأولى ، وحرية الوصول إلى المحتوى الذي تريده ، من أي مكان في العالم!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك أيهما أفضل من الكروم أو الحافة ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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