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اختر أفضل مضاد فيروسات لجهاز الكمبيوتر الخاص بك: Bitdefender أو Norton؟

ishark blog article

2023-04-28 14:42:07

هل سئمت من بطء الاتصال بالإنترنت عندما تحاول بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! يمكن أن يساعد هذا المنتج الجديد المذهل في تحسين سرعات الإنترنت لديك ، مما يجعل مشاهدة جميع المحتويات المفضلة لديك أكثر سهولة ومتعة.



يعمل مسرع iSharkVPN عن طريق توجيه اتصالك بالإنترنت من خلال خوادمه الخاصة ، مما يساعد على تقليل التأخير وتحسين أوقات التحميل. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بسرعات أعلى عند البث أو اللعب أو مجرد تصفح الويب.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر مسرع iSharkVPN أيضًا تجربة إنترنت آمنة وخاصة ، مما يحمي أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. مع ميزات مثل تشفير AES-256 وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك آمنة ومأمونة.



الآن ، قد تتساءل - ما هو برنامج مكافحة الفيروسات الأفضل للاستخدام جنبًا إلى جنب مع مسرّع iSharkVPN؟ في رأينا ، إنه إهمال بين Bitdefender و Norton. يوفر كلا البرنامجين حماية ممتازة ضد البرامج الضارة والفيروسات ، مع ميزات متقدمة مثل الحماية في الوقت الفعلي وأدوات مكافحة التصيد الاحتيالي والمزيد.



في نهاية المطاف ، سينخفض الاختيار بين Bitdefender و Norton إلى تفضيلاتك واحتياجاتك الشخصية. يتمتع كلا البرنامجين بنقاط قوتهما وضعفهما ، لذا من المهم البحث عنها ومقارنتها قبل اتخاذ القرار.



لذلك إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت وترغب في الاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا ، فجرّب iSharkVPN Accelerator اليوم! ولا تنس إقرانه ببرنامج مكافحة فيروسات موثوق به لتوفير أقصى قدر من الحماية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أيهما أفضل bitdefender أو norton ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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