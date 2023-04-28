التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:42:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت أثناء التصفح؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تتيح تقنيتنا المبتكرة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع تشفير نشاطك عبر الإنترنت لضمان خصوصيتك وأمانك. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس والتنزيل.



ولكن كيف يمكن مقارنة مسرع isharkVPN بشبكات VPN الشهيرة الأخرى مثل NordVPN و ExpressVPN؟ في حين أن الثلاثة تقدم ميزات أمان قوية ، فإن مسرع isharkVPN يميز نفسه بتركيزه على السرعة. بالإضافة إلى ذلك ، مع خطط الأسعار المعقولة لدينا ، يمكنك الاستمتاع بخدمة من الدرجة الأولى دون كسر البنك.



لا تقبل بطء الإنترنت والأمان المخترق. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أيهما أفضل nordvpn أو expressvpn ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN