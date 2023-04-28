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عزز تجربة التصفح الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator: مقارنة Microsoft Edge و Google Chrome

ishark blog article

2023-04-28 14:42:22

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وتجاوز أي قيود جغرافية على مواقع الويب. تضمن تقنية VPN الخاصة بنا أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة من أعين المتطفلين ، مما يمنحك راحة البال عند تصفح الويب.



لكن ماذا عن متصفحات الويب؟ كان السؤال القديم حول ما إذا كان Microsoft Edge أو Google Chrome أفضل لتصفح الويب نقاشًا لسنوات. في حين أن كلاهما لهما مزايا ، عند إقرانه بمسرع isharkVPN ، يأتي Google Chrome في المقدمة.



يُعرف Google Chrome بسرعته وكفاءته ، مما يجعله خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن تجربة تصفح سريعة. مع مسرع isharkVPN ، يتم تحسين سرعة Chrome بشكل أكبر ، مما يسمح لك بتصفح الويب بسرعات فائقة.



بالإضافة إلى ذلك ، تجعل مكتبة Google Chrome الواسعة من الإضافات والوظائف الإضافية منه متصفحًا متعدد الاستخدامات يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. سواء كنت بحاجة إلى مدير كلمات مرور أو مانع إعلانات أو أداة إنتاجية ، فإن Chrome لديه كل شيء.



فما تنتظرون؟ قم بزيادة سرعات الإنترنت لديك وتأمين خصوصيتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN ، مقترنًا بمتصفح Google Chrome القوي. قل وداعًا لإبطاء الإنترنت والقيود ، ومرحبًا بتجربة تصفح أفضل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أيهما أفضل من Microsoft edge أو google chrome ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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