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التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:42:37
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا المتطورة على تسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر تصفحًا وبثًا سريعًا للغاية.

لكن ماذا عن برامج مكافحة الفيروسات؟ أيهما أفضل - مكافي أم نورتون؟ في حين أن كلاهما من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة ، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي يجب مراعاتها.

تقدم McAfee مجموعة متنوعة من الحزم ، بما في ذلك مكافحة البرامج الضارة ومكافحة التصيد الاحتيالي والحماية من البريد العشوائي. كما أن لديها واجهة سهلة الاستخدام ودعم عملاء ممتاز. ومع ذلك ، أبلغ بعض المستخدمين عن عمليات مسح بطيئة وتأثير كبير على النظام.

من ناحية أخرى ، يتمتع Norton بمحرك قوي لمكافحة الفيروسات ومجموعة شاملة من الميزات ، بما في ذلك جدار الحماية والرقابة الأبوية. مسحها ضوئي سريع وفعال أيضًا. ومع ذلك ، يمكن أن يكون مكلفًا ومن المعروف أنه يسبب بعض مشكلات التوافق مع برامج معينة.

في النهاية ، يعود الاختيار بين McAfee و Norton إلى التفضيل الشخصي والاحتياجات الفردية. ولكن هناك شيء واحد مؤكد - باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك تحسين سرعة الإنترنت لديك وحماية أجهزتك بسهولة.

قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN واستمتع بأقصى سرعة وأمان للإنترنت. ومع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، يمكنك تجربته بدون مخاطر. لا تدع الإنترنت البطيء أو الفيروسات المزعجة تبطئك - اختر مسرع isharkVPN اليوم.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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