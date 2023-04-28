التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator: مقارنة بين NordVPN و CyberGhost

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator: مقارنة بين NordVPN و CyberGhost

ishark blog article

2023-04-28 14:42:52

إذا كنت شخصًا يستخدم الإنترنت بشكل متكرر أو يعمل عبر الإنترنت ، فأنت تعلم أهمية وجود شبكة افتراضية خاصة موثوقة وآمنة. وعندما يتعلق الأمر بشبكات VPN ، فإن ثلاثة من أشهرها هي iSharkVPN و NordVPN و CyberGhost. ولكن ما هو. الأفضل؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.



أولاً ، لنتحدث عن iSharkVPN Accelerator. هذه الميزة حصرية لـ iSharkVPN وتعمل من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على سرعات أعلى. إنه مثالي للدفق والألعاب وتنزيل الملفات الكبيرة. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستفادة الكاملة من سرعة الإنترنت لديك دون المساس بأمنك.



الآن ، دعنا نقارن NordVPN و CyberGhost. تشتهر كلتا شبكتي VPN بميزات الأمان الخاصة بهما ، بما في ذلك التشفير القوي وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. ومع ذلك ، هناك بعض الاختلافات بين الاثنين. على سبيل المثال ، تمتلك NordVPN شبكة خادم أكبر ، مما يعني أن لديك المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر باختيار موقع الخادم. من ناحية أخرى ، يتمتع CyberGhost بواجهة سهلة الاستخدام ، مما يجعله خيارًا رائعًا للمبتدئين.



إذن ، أي VPN أفضل؟ يعتمد الأمر في النهاية على احتياجاتك. إذا كنت تريد سرعات أعلى ، فإن iSharkVPN مع Accelerator هو السبيل للذهاب. إذا أعطيت الأولوية لوجود العديد من خيارات الخادم ، فإن NordVPN هو الفائز. وإذا كنت بحاجة إلى شبكة افتراضية خاصة سهلة الاستخدام ، فإن CyberGhost هو الخيار الأمثل.



في الختام ، لكل من هذه الشبكات الافتراضية الخاصة نقاط قوتها وضعفها. ولكن مع ميزة Accelerator الفريدة لـ iSharkVPN ، يمكنك التأكد من حصولك على أسرع سرعات ممكنة دون التضحية بالأمان. فلماذا لا تجرب iSharkVPN لترى الفرق بنفسك؟



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أيهما أفضل من nordvpn مقابل cyberghost ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN