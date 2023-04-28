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عزز سرعة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:42:59

إذا كنت في حاجة إلى خدمة VPN سريعة وآمنة ، فابحث عن مسرع isharkVPN. مع خوادمه المُحسّنة وتقنية التشفير المتطورة ، يضمن مُسرع isharkVPN سرعات فائقة وأقصى حماية لجميع أنشطتك عبر الإنترنت.



لكن ماذا عن برامج مكافحة الفيروسات؟ أيهما أفضل - نورتون أم مكافي؟ يوفر كلاهما حماية شاملة ضد البرامج الضارة والفيروسات والتهديدات الإلكترونية الأخرى ، ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي يجب مراعاتها.



تشتهر Norton بميزات الأمان المتقدمة الخاصة بها ، بما في ذلك عوامل تصفية مكافحة التصيد الاحتيالي ومكافحة البريد العشوائي وجدار الحماية ومدير كلمات المرور. كما يقدم ضمان استعادة الأموال ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ومع ذلك ، يمكن أن يكون Norton كثيف الاستخدام للموارد وقد يبطئ جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



من ناحية أخرى ، يعد McAfee خيارًا خفيف الوزن وسهل الاستخدام يوفر فحصًا في الوقت الفعلي وجدارًا ناريًا ومتصفح ويب آمنًا. يتضمن أيضًا أدوات الرقابة الأبوية وآلة تمزيق الملفات لمزيد من الأمان. ومع ذلك ، أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات تتعلق بعدم استقرار النظام وعمليات المسح البطيئة.



في النهاية ، يعتمد الاختيار بين Norton و McAfee على احتياجاتك وتفضيلاتك المحددة. ولكن بغض النظر عن الشخص الذي تختاره ، تأكد من إقرانه بمسرع isharkVPN لمزيد من الحماية وسرعات فائقة. اشترك اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والخصوصية على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أيهما أفضل norton أو mcafee ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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