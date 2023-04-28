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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:43:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! يمكن لهذه التقنية المبتكرة تحسين اتصالك بالإنترنت بنسبة تصل إلى 50٪ ، مما يمنحك سرعات فائقة وبثًا سلسًا.



ولكن ماذا عن الجدل القديم حول واي فاي مقابل كابل إيثرنت؟ في حين أن كلاهما له مزايا ، إلا أن كبلات الإيثرنت أسرع بشكل عام وأكثر استقرارًا من شبكة wifi. هذا لأن كبلات Ethernet توفر اتصالاً مباشرًا بجهاز التوجيه الخاص بك ، دون التداخل الذي يمكن أن يأتي مع الإشارات اللاسلكية.



ومع ذلك ، حتى مع وجود كبل إيثرنت ، يمكن أن تظل سرعة الإنترنت لديك محدودة بعوامل مثل المسافة من جهاز التوجيه وازدحام الشبكة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرع isharkVPN. من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتبسيط حركة مرور البيانات الخاصة بك ، يمكن لمسرع isharkVPN تحسين سرعة الإنترنت وموثوقيتها بشكل كبير ، حتى عند استخدام wifi.



فلماذا تختار مسرع isharkVPN على شبكات VPN أو برامج تسريع الإنترنت الأخرى؟ على سبيل المثال ، تستخدم isharkVPN أحدث تقنيات التشفير لضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك isharkVPN خوادم في أكثر من 50 دولة ، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم دون أي تخزين مؤقت أو تأخير.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والاتصالات غير الموثوق بها. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام كابل واي فاي أو إيثرنت أفضل ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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