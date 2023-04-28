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عزز أمنك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator وأفضل مضاد فيروسات

ishark blog article

2023-04-28 14:43:29

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء التصفح أو البث أو التنزيل؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المتطورة تحسين سرعة الإنترنت لديك للحصول على أفضل تجربة ممكنة.



لكن سرعة الإنترنت ليست مصدر القلق الوحيد عندما يتعلق الأمر بالأمان على الإنترنت. لهذا السبب دخلنا في شراكة مع أفضل برامج مكافحة الفيروسات في السوق لتزويد مستخدمينا بالحماية الكاملة ضد البرامج الضارة والفيروسات والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت.



لذلك لن تكون قادرًا على تصفح الويب بسرعات فائقة فحسب ، بل ستتمتع أيضًا براحة البال مع العلم أن جهازك محمي بالكامل. باستخدام مسرع isharkVPN وبرنامج مكافحة الفيروسات الأعلى تصنيفًا لدينا ، يمكنك التصفح والدفق والتنزيل بثقة.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة وعدم كفاية الحماية من الفيروسات. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر أفضل ما في العالمين.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد أفضل مضاد فيروسات ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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