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قم بتأمين نظام Windows 11 الخاص بك باستخدام أفضل برنامج مكافحة فيروسات و iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:43:51

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لكننا لا نتوقف عند هذا الحد. في isharkVPN ، أمنك على الإنترنت هو أولويتنا القصوى. لهذا السبب دخلنا في شراكة مع أفضل مضاد فيروسات لنظام التشغيل Windows 11: McAfee. مع الحماية الشاملة لـ McAfee ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن جهازك آمن من البرامج الضارة والفيروسات والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت.



يعمل كل من isharkVPN Accelerator و McAfee antivirus معًا على إنشاء حزمة الحماية القصوى عبر الإنترنت. سواء كنت تبث برامجك المفضلة أو تقوم بعمل حساس عبر الإنترنت ، فإن أدواتنا توفر لك ما تحتاجه.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا في حياتك. ومع تضمين برنامج مكافحة الفيروسات McAfee ، يمكنك التأكد من أن تواجدك على الإنترنت في أيد أمينة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أفضل مضاد فيروسات لنظام التشغيل windows 11 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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