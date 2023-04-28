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عزز خصوصيتك على الإنترنت وسرعتك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:44:14

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة وخروقات أمنية كثيرة جدًا أثناء التصفح؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 5 مرات مع الحفاظ على خصوصيتك وأمانك.



ولكن ماذا عن المتصفح الذي تستخدمه أثناء الوصول إلى الإنترنت؟ لا داعي للقلق ، يقدم isharkVPN أيضًا أفضل متصفح آمن في السوق. يضمن متصفحنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا ، مع ميزات مثل أدوات منع الإعلانات ، والحماية من التصيد الاحتيالي ، وتشفير SSL.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والمخاوف الأمنية تعيقك بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN والمتصفح الآمن اليوم وجرب فوائد التصفح السريع والآمن.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أفضل متصفح آمن ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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