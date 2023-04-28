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تصفح الويب بأمان وسرعة باستخدام iSharkVPN Accelerator والمتصفح الأكثر أمانًا

ishark blog article

2023-04-28 14:44:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المبتكرة ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة دون التضحية بأمنك.



لا تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير نشاطك على الإنترنت فحسب ، بل تعمل أيضًا على تحسينه للوصول بشكل أسرع إلى مواقع الويب والمحتوى عبر الإنترنت. قل وداعًا لأوقات التحميل المحبطة ومرحبًا بالتصفح والتدفق السلس.



ولكن ماذا عن أمان متصفحك؟ لقد حصلت على تغطيتها. في حين أن جميع المتصفحات الرئيسية لديها تدابير أمنية خاصة بها ، فإن المتصفح الأكثر أمانًا هو Tor. مع isharkVPN ، يمكنك الاتصال بسهولة بشبكة Tor والتصفح بمزيد من الخصوصية والخصوصية.



لا ترضى بالتصفح البطيء وغير الآمن. اختر مسرع isharkVPN للحصول على سرعات فائقة وأمان من الدرجة الأولى. جربنا اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك المتصفح الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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