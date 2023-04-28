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التدوين > عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:45:42
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء الوصول إلى المحتوى المفضل لديك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! تضمن تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يتيح لك البث والتنزيل والتصفح دون أي تأخير.

لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط - توفر VPN الخاصة بنا أيضًا أعلى مستوى من الأمان عبر الإنترنت. مع iSharkVPN ، يتم تشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يحمي معلوماتك الحساسة من المتسللين ومجرمي الإنترنت. ولكن ما هي منصة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا؟

عندما يتعلق الأمر بأمان البريد الإلكتروني ، من المهم مراعاة بعض العوامل. أولاً ، ابحث عن موفر بريد إلكتروني يوفر تشفيرًا شاملاً ، مما يضمن أن المستلم المقصود فقط يمكنه الوصول إلى الرسالة. ثانيًا ، ضع في اعتبارك سياسة خصوصية المزود - هل يجمعون بياناتك ويبيعونها ، أم أنهم يعطون الأولوية لخصوصيتك؟ أخيرًا ، ابحث عن موفر يوفر مصادقة ثنائية ، والتي تضيف طبقة إضافية من الحماية إلى حسابك.

بناءً على هذه المعايير ، يعتبر ProtonMail على نطاق واسع مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا. يوفر ProtonMail تشفيرًا من طرف إلى طرف ، ولا يجمع بيانات المستخدم أو يبيعها ، ويوفر مصادقة ثنائية. بالإضافة إلى ذلك ، يقع مقر ProtonMail في سويسرا ، والتي لديها بعض من أقوى قوانين الخصوصية في العالم.

لذا ، إذا كنت تبحث عن شبكة افتراضية خاصة (VPN) تضمن لك سرعات فائقة وأمنًا من الدرجة الأولى ، فلا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. وللحصول على تجربة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، فكر في التبديل إلى ProtonMail. مع iSharkVPN و ProtonMail ، يمكنك التصفح والتواصل براحة البال ، مع العلم أن بياناتك آمنة ومأمونة.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تحديد البريد الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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