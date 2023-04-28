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قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وموفر البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا

ishark blog article

2023-04-28 14:45:50

في العصر الرقمي اليوم ، أصبح الأمان والخصوصية عبر الإنترنت مصدر قلق كبير للجميع. مع تزايد التهديدات الإلكترونية ، من الضروري حماية أنشطتك عبر الإنترنت والحفاظ على أمان بياناتك الشخصية. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرّع iSharkVPN - الحل النهائي للخصوصية والأمان عبر الإنترنت.



تسريع iSharkVPN هو خدمة VPN يمكنها مساعدتك في إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وتشفير اتصالك بالإنترنت ، وحماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. بفضل خوادمه السريعة والموثوقة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم.



تتمثل إحدى الميزات البارزة لمسرع iSharkVPN في سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة. هذا يعني أن الخدمة لا تخزن أي معلومات حول أنشطتك عبر الإنترنت ، مما يضمن خصوصيتك وإخفاء هويتك في جميع الأوقات. تستخدم الخدمة أيضًا تشفيرًا عسكريًا لحماية بياناتك من المتسللين والمتطفلين ومجرمي الإنترنت الآخرين.



بالإضافة إلى توفير خدمات VPN من الدرجة الأولى ، يقدم برنامج iSharkVPN أيضًا مجموعة من أدوات الأمان الأخرى ، بما في ذلك مانع الإعلانات ، والحماية من البرامج الضارة ، وحماية تسرب DNS. باستخدام هذه الميزات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وخصوصية.



لكن الأمان عبر الإنترنت لا يقتصر فقط على استخدام خدمة VPN. من المهم أيضًا اختيار مزود بريد إلكتروني آمن لحماية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من المتسللين والتهديدات الإلكترونية الأخرى. أكثر مزودي البريد الإلكتروني أمانًا هو ProtonMail - وهي خدمة بريد إلكتروني مشفرة توفر تشفيرًا شاملاً لجميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.



يستخدم ProtonMail تشفير OpenPGP للتأكد من أنك أنت ومستلم بريدك الإلكتروني فقط يمكنه قراءة الرسالة. تخزن الخدمة أيضًا جميع بياناتك في سويسرا ، والتي لديها بعض قوانين حماية البيانات الأكثر صرامة في العالم.



في الختام ، إذا كنت ترغب في البقاء آمنًا عبر الإنترنت ، فأنت بحاجة إلى استخدام خدمة VPN مثل مسرّع iSharkVPN وموفر بريد إلكتروني آمن مثل ProtonMail. ستساعدك هذه الأدوات في حماية أنشطتك عبر الإنترنت ، والحفاظ على خصوصية بياناتك الشخصية ، والاستمتاع بالإنترنت دون أي قلق. فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرّع iSharkVPN و ProtonMail اليوم وابدأ في حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك - الذي يعد أكثر مزودي البريد الإلكتروني أمانًا - الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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