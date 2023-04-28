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احصل على بث سريع للغاية مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-28 14:46:27

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وسريعة؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN!



تضمن تقنية مسرع VPN المبتكرة الخاصة بنا سرعات تصفح فائقة السرعة وتدفقًا سلسًا ، بينما تحافظ بروتوكولات التشفير القوية الخاصة بنا على بياناتك آمنة ومجهولة الهوية.



ولكن ما الذي يميز isharkVPN عن مزودي VPN الآخرين؟ التزامنا بالحياد وعدم التحيز في الوصول إلى المعلومات. نعتقد أنه يجب أن يكون لدى الجميع إمكانية الوصول إلى الأخبار والمعلومات التي يحتاجون إليها ، دون رقابة أو تدخل.



لهذا السبب نحن فخورون بشراكتنا مع أكثر شبكة إخبارية حيادية: وكالة أسوشيتد برس. مع أكثر من 100 عام من الخبرة في تقديم تغطية عادلة ونزيهة للأحداث العالمية ، فإن وكالة أسوشييتد برس هي المعيار الذهبي في التقارير الإخبارية.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى تغطية AP الشاملة من أي مكان في العالم ، خالية من الرقابة الحكومية أو الشركات. ابق على اطلاع بأحدث التطورات في السياسة والأعمال والرياضة والترفيه وغير ذلك - كل ذلك دون التضحية بالخصوصية أو الأمان.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واختبر خدمة VPN الأسرع والأكثر أمانًا والأكثر تحيزًا في السوق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد أي شبكة إخبارية هي الأكثر حيادية ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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