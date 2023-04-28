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قم بحماية شبكتك باستخدام مسرع isharkVPN ودرع ضد هجمات DDoS

ishark blog article

2023-04-28 14:47:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع وأمان محسّن عبر الإنترنت. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن أن تجربة البث والتصفح سريعة للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، يحمي تشفير VPN الخاص بنا خصوصيتك على الإنترنت ، ويحافظ على معلوماتك الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين.



لكن هذا ليس كل شيء. هل تعلم أن هجوم DDoS يمكن أن يؤدي إلى تعطيل مواقع ويب بأكملها وتعطيل الخدمات عبر الإنترنت؟ يوفر مسرع IsharkVPN طبقة إضافية من الدفاع ضد هجمات DDoS ، مما يضمن بقاء تواجدك على الإنترنت آمنًا ودون انقطاع.



إذن ما هو هجوم DDoS؟ إنها تعني رفض الخدمة الموزعة ، وهي نوع من الهجمات الإلكترونية التي تغمر موقع ويب أو خدمة عبر الإنترنت بحركة المرور ، مما يؤدي إلى إغراق خوادمه وتسبب في تعطله. يمكن أن يؤدي هذا إلى خسائر مالية كبيرة للشركات وإزعاج للأفراد.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الراحة بسهولة مع العلم أن اتصالك بالإنترنت محسّن من أجل السرعة والأمان. ومع الحماية الإضافية التي نقدمها ضد هجمات DDoS ، يمكنك حماية تواجدك على الإنترنت من التهديدات المحتملة.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والأمان الضعيف على الإنترنت. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أي مما يلي ينطبق على هجوم ddos ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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