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عزز سرعة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:47:41

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعات الإنترنت لديك وتحسين جودة البث.



ولكن انتظر هناك المزيد! لتحقيق أقصى استفادة من مسرع isharkVPN ، يوصى بأن يكون جهاز التوجيه الخاص بك في وضع الجسر. هذا يعني أن جهاز التوجيه الخاص بك سيعمل كمودم ، مما يسمح لمسرع isharkVPN بالعمل بكفاءة وفعالية أكبر.



إذن ، أي جهاز توجيه يجب أن يكون في وضع الجسر؟ بشكل عام ، أجهزة التوجيه التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت (ISP) ليست قادرة على وضع الجسر. ومع ذلك ، فإن العديد من أجهزة التوجيه التابعة لجهات خارجية تحتوي على هذه الوظيفة. تتضمن بعض الخيارات الشائعة Asus RT-AC88U و Netgear Nighthawk X10 و TP-Link Archer C5400.



من خلال وجود جهاز التوجيه الخاص بك في وضع الجسر ، ستتمتع بسرعات أعلى وجودة تدفق أفضل مع مسرع isharkVPN. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس!



جرب مسرع isharkVPN اليوم وتأكد من أن جهاز التوجيه الخاص بك في وضع الجسر للحصول على أفضل تجربة إنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد أي جهاز توجيه يجب أن يكون في وضع الجسر ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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