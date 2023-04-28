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التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:47:48
هل تبحث عن VPN سريع وآمن لحماية خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات اتصال فائقة السرعة وتشفير من الدرجة العسكرية للحفاظ على أنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. تستخدم خدمة VPN الخاصة بنا بروتوكولات رائدة في الصناعة مثل OpenVPN و PPTP و L2TP / IPSec لضمان بقاء بياناتك آمنة بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.

إحدى الميزات الرئيسية لمسرع isharkVPN هي توافق جهاز التوجيه الخاص بنا. تعمل خدمة VPN الخاصة بنا مع مجموعة واسعة من أجهزة التوجيه ، بما في ذلك تلك التي تحكمها بروتوكولات مثل DD-WRT و OpenWrt و Tomato. هذا يعني أنه يمكنك حماية شبكة منزلك أو مكتبك بالكامل باستخدام حساب VPN واحد ، مما يضمن أن جميع أجهزتك آمنة ومأمونة.

سواء كنت تتصفح الإنترنت ، أو تقوم بدفق المحتوى ، أو الوصول إلى بيانات حساسة ، فإن مسرع isharkVPN يقوم بتغطيتك. من خلال خدمتنا السريعة والموثوقة ، يمكنك الاستمتاع براحة البال التي تأتي مع معرفة أن أنشطتك عبر الإنترنت محمية من أعين المتطفلين.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستفد من التشفير الرائد في الصناعة وسرعات الاتصال السريعة والتوافق مع جهاز التوجيه. قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت واستمتع بحرية تصفح الإنترنت بأمان ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تحديد البروتوكولات التي تحكمها أجهزة التوجيه ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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