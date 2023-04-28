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احمِ أمنك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-28 14:48:26

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وسريعة يمكن أن تحافظ على أمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator! من خلال تقنيتنا المتطورة وميزات الأمان المتطورة ، يمكنك البقاء مجهول الهوية وآمنًا على الويب ، بغض النظر عن مكان وجودك.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج isharkVPN Accelerator في نظامنا المتقدم لحماية البرامج الضارة. البرامج الضارة هي أي نوع من البرامج المصممة لإلحاق الضرر بجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو لسرقة معلوماتك الشخصية. تتضمن أمثلة التعليمات البرمجية الضارة الفيروسات وأحصنة طروادة وبرامج التجسس وبرامج الفدية. يمكن أن تكون هذه الأنواع من البرامج الضارة خطيرة بشكل لا يصدق ، حيث يمكن أن تتسبب في تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وسرقة كلمات المرور الخاصة بك وغيرها من المعلومات الحساسة ، وحتى احتجاز بياناتك كرهينة للحصول على فدية.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تطمئن إلى أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك محمي من هذه الأنواع من التهديدات. يقوم نظام الحماية من البرامج الضارة لدينا بفحص جميع حركات المرور الواردة والصادرة بحثًا عن علامات على وجود تعليمات برمجية ضارة ، ويمنع أي نشاط مشبوه قبل أن يتسبب في إلحاق الضرر بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. هذا يعني أنه يمكنك تصفح الويب بثقة ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



بالإضافة إلى نظام الحماية من البرامج الضارة لدينا ، يقدم isharkVPN Accelerator أيضًا عددًا من الميزات الأخرى المصممة للحفاظ على أمانك على الإنترنت. يتضمن ذلك تشفيرًا قويًا لحماية بياناتك من أعين المتطفلين ، وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات التي تضمن بقاء نشاطك عبر الإنترنت خاصًا.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والخصوصية على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك استخدام أي مما يلي هو مثال على التعليمات البرمجية الضارة ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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