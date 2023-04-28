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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator!

ishark blog article

2023-04-28 14:49:18

تقديم أفضل مسرع VPN للتصفح الآمن والسريع



إذا كنت تبحث عن مُسرع VPN موثوق به يوفر سرعات إنترنت فائقة ، فابحث عن iSharkVPN. مع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح سريع وآمن عبر الإنترنت دون القلق بشأن سرعات الاتصال البطيئة. يعزز مسرع VPN سرعة الإنترنت لديك عن طريق ضغط البيانات التي يتم إرسالها ، مما يقلل الوقت الذي يستغرقه جهازك في تلقي المعلومات وإرسالها.



بالإضافة إلى أدائه عالي السرعة ، يوفر iSharkVPN أيضًا ميزات أمان إلكتروني من الدرجة الأولى. يستخدم تشفيرًا عسكريًا ولديه سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات تضمن أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة. تحمي VPN أيضًا جهازك من البرامج الضارة وهجمات التصيد الاحتيالي ، مما يضمن أن بياناتك الشخصية آمنة ومأمونة.



بالحديث عن البرامج الضارة ، هل تعلم أن بعض أنواع البرامج الضارة موجودة فقط في ذاكرة الوصول العشوائي؟ ذاكرة الوصول العشوائي (ذاكرة الوصول العشوائي) هي نوع من ذاكرة الكمبيوتر التي تخزن البيانات مؤقتًا أثناء تشغيل الكمبيوتر. تعد ذاكرة الوصول العشوائي ضرورية لأداء الكمبيوتر ، ولكن يمكن أيضًا استغلالها من قبل المهاجمين لتنفيذ برامج ضارة يمكن أن تضر بجهازك.



لحسن الحظ ، iSharkVPN لديه حل لذلك أيضًا. يستخدم VPN الحماية من البرامج الضارة الخاصة بذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فقط والتي تقفل ذاكرة الوصول العشوائي لجهازك ، مما يمنع المهاجمين من حقن البرامج الضارة فيها. تجعل هذه الميزة iSharkVPN أحد أفضل شبكات VPN لحماية جهازك من هجمات البرامج الضارة القائمة على ذاكرة الوصول العشوائي.



لذلك ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بتصفح سريع وآمن عبر الإنترنت مع حماية جهازك من البرامج الضارة ، فإن iSharkVPN هو السبيل للذهاب. بفضل مسرع VPN وحماية البرامج الضارة الخاصة بذاكرة الوصول العشوائي فقط ، يمكنك أن تطمئن إلى أن جهازك وبياناتك دائمًا آمنة ومأمونة. جرب iSharkVPN اليوم واختبر أفضل خدمة VPN متاحة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك تحديد نوع البرامج الضارة الموجودة في ذاكرة الوصول العشوائي فقط ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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