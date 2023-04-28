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قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator الذي يتميز بـ IP الإيراني

ishark blog article

2023-04-28 03:30:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى مواقع الويب في إيران؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول غير المقيد إلى أي موقع ويب ، بغض النظر عن مكان وجودك في إيران.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم iSharkVPN أيضًا عنوان IP لإيران ، مما يجعلها الخيار الأمثل لأي شخص يتطلع إلى تصفح الإنترنت بشكل مجهول وآمن. سواء كنت صحفيًا أو ناشطًا أو مهتمًا ببساطة بشأن خصوصيتك على الإنترنت ، فإن عنوان IP الخاص بإيران الخاص بـ iSharkVPN يوفر طريقة آمنة ومأمونة للوصول إلى الإنترنت.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. يهتم عملاؤنا الراضون بسرعة وموثوقية خدمات VPN الخاصة بنا ، ونحن نفخر بأنفسنا لتقديم أفضل تجربة ممكنة لكل مستخدم. فلماذا تنتظر؟ انضم إلى مجتمع iSharkVPN اليوم واستمتع بالحرية والأمان والسرعة التي تستحقها.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أي VPN لديه IP إيراني ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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