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احصل على سرعات إنترنت فائقة مع مسرع isharkVPN وفلتر whireshark

ishark blog article

2023-04-28 03:36:31

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وفلتر wireshark.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 400٪. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يجعل تجربة التصفح أسرع وأكثر كفاءة.



ولكن ماذا عن الوصول إلى المواقع المحجوبة؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه مرشح wireshark. تتيح لك هذه الأداة المفيدة تصفية حركة المرور على الإنترنت وتجاوز الرقابة ، مما يتيح لك الوصول إلى المحتوى الذي تريده ، عندما تريد ذلك.



يوفر مسرع isharkVPN ومرشح wireshark معًا مزيجًا قويًا لتحسين تجربة الإنترنت لديك. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو العمل عن بُعد ، يمكنك الاعتماد على هذه الأدوات لتحسين إنتاجيتك ومتعتك.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN وفلتر wireshark اليوم وشاهد الفرق الذي يمكن أن يحدثوه في تجربة الإنترنت الخاصة بك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية whireshark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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