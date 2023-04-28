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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام مسرع iSharkVPN وعنوان إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء

ishark blog article

2023-04-28 03:37:30

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس والتنزيل والتصفح. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن تقنية التشفير الخاصة بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



لكن هذا ليس كل شيء. نقدم أيضًا خدمة عنوان إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء. بنقرات قليلة فقط ، يمكنك إزالة معلوماتك الشخصية من دليل الصفحات البيضاء وحماية نفسك من الطلبات غير المرغوب فيها وسرقة الهوية المحتملة.



لا تدع الإنترنت البطيء ومخاوف الخصوصية عبر الإنترنت تعيقك. اشترك في isharkVPN Accelerator وخدمة عنوان إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء اليوم. لن تكون تجربتك على الإنترنت هي نفسها أبدًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إلغاء الاشتراك في عنوان الصفحات البيضاء والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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