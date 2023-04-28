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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN وميزة القائمة البيضاء

ishark blog article

2023-04-28 03:38:51

تقديم مسرّع iSharkVPN الذي يغير قواعد اللعبة وميزة القائمة البيضاء!



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المحبط أثناء بث المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع iSharkVPN! باستخدام هذه التقنية ، ستزداد سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 10x أسرع ، مما يوفر تجربة تصفح وتصفح سلسة. قل وداعًا لشاشات التحميل التي لا نهاية لها ومرحبًا بالبث غير المنقطع!



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر iSharkVPN أيضًا ميزة القائمة البيضاء لتحسين تجربة التصفح لديك. باستخدام القائمة البيضاء ، يمكنك تحديد مواقع الويب والتطبيقات التي تريد تحديد أولوياتها ، مما يضمن سرعات فائقة للأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا. هذا يعني عدم انتظار تحميل مواقع الويب المفضلة لديك أو التعامل مع أداء التطبيق البطيء.



تعمل ميزات تسريع iSharkVPN والقائمة البيضاء معًا بسلاسة لتوفير تجربة تصفح مثالية ، مما يتيح لك البث والتصفح والعمل دون انقطاع. بالإضافة إلى ذلك ، مع اتصال iSharkVPN الموثوق والآمن ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت يظل خاصًا وآمنًا من أعين المتطفلين.



قم بترقية تجربة التصفح الخاصة بك مع iSharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة وبث سلس من خلال ميزات التسريع والقائمة البيضاء. قل وداعًا لسرعة التخزين المؤقت وسرعات الإنترنت البطيئة ومرحبًا بتجربة تصفح سريعة وموثوقة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إدراج المعنى في القائمة البيضاء والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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