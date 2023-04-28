التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 03:38:58

احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع isharkVPN Accelerator!



هل شعرت بالإحباط من سرعة الإنترنت البطيئة؟ هل ترغب في تصفح الويب ودفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات بشكل أسرع؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator!



تتيح لك تقنيتنا المتطورة زيادة سرعات الإنترنت لديك بما يصل إلى 5 مرات. قل وداعًا للتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو والتنزيلات البطيئة والتصفح البطيء. مع isharkVPN Accelerator ، ستتمكن من الاستمتاع بأنشطتك المفضلة عبر الإنترنت دون أي انقطاع.



بالإضافة إلى ذلك ، من خلال ميزة القائمة البيضاء للكمبيوتر ، يمكنك اختيار الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى المسرع. هذا يعني أنه يمكنك تحديد أولويات الأجهزة التي تستخدمها كثيرًا والتأكد من حصولها على أسرع سرعات ممكنة. إنها الطريقة المثلى لتخصيص تجربتك على الإنترنت وزيادة إنتاجيتك.



فما تنتظرون؟ جرب isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة لم يسبق لها مثيل. حياتك على الإنترنت لن تكون هي نفسها!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إدراج جهاز الكمبيوتر في القائمة البيضاء ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN