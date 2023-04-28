قم بحماية هويتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN ونموذج إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء
ishark blog article
2023-04-28 03:39:06
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا تصفحًا آمنًا وخاصًا فحسب ، بل تعزز أيضًا سرعة الإنترنت لديك للحصول على الأداء الأمثل عبر الإنترنت.
ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نؤمن أيضًا بحماية معلوماتك الشخصية. لهذا السبب ندعم نموذج إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء ، والذي يسمح لك بإزالة معلوماتك الشخصية من الدلائل العامة وحماية هويتك.
مع مسرّع iSharkVPN ونموذج إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة وراحة بال. ابدأ في الاستمتاع بسرعات أعلى وخصوصية أكبر اليوم!
كيفية استخدام isharkVPN؟
isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:
1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛
2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛
3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛
4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.
مع isharkVPN ، يمكنك استخدام نموذج إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نؤمن أيضًا بحماية معلوماتك الشخصية. لهذا السبب ندعم نموذج إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء ، والذي يسمح لك بإزالة معلوماتك الشخصية من الدلائل العامة وحماية هويتك.
مع مسرّع iSharkVPN ونموذج إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة وراحة بال. ابدأ في الاستمتاع بسرعات أعلى وخصوصية أكبر اليوم!
كيفية استخدام isharkVPN؟
isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:
1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛
2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛
3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛
4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.
مع isharkVPN ، يمكنك استخدام نموذج إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
Get isharkVPN