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قم بحماية هويتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN ونموذج إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء

ishark blog article

2023-04-28 03:39:06

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا تصفحًا آمنًا وخاصًا فحسب ، بل تعزز أيضًا سرعة الإنترنت لديك للحصول على الأداء الأمثل عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نؤمن أيضًا بحماية معلوماتك الشخصية. لهذا السبب ندعم نموذج إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء ، والذي يسمح لك بإزالة معلوماتك الشخصية من الدلائل العامة وحماية هويتك.



مع مسرّع iSharkVPN ونموذج إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة وراحة بال. ابدأ في الاستمتاع بسرعات أعلى وخصوصية أكبر اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام نموذج إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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