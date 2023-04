التدوين > حماية خصوصيتك وتسريع الإنترنت الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

حماية خصوصيتك وتسريع الإنترنت الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

2023-04-28 03:39:13

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصال غير الموثوق به؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا القوية على تحسين تجربتك على الإنترنت ، مما يوفر سرعات فائقة وإجراءات أمان أقوى. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع ببث سلس وتنزيلات أسرع وتصفح أكثر سلاسة.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن ملتزمون بحماية خصوصيتك عبر الإنترنت. يضمن برنامج التشفير المتطور لدينا أن تظل معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال.



بالإضافة إلى خدمات VPN الخاصة بنا ، نوصي أيضًا بإلغاء الاشتراك في جمع البيانات غير المرغوب فيها مع إلغاء الاشتراك في whitepages com. Whitepages com هي قاعدة بيانات شائعة تجمع المعلومات الشخصية وتشاركها ، بما في ذلك اسمك وعنوانك ورقم هاتفك. من خلال إلغاء الاشتراك ، يمكنك حماية خصوصيتك ومنع بيع بياناتك أو مشاركتها دون موافقتك.



لا تدع السرعات البطيئة وجمع البيانات يفسدان تجربتك على الإنترنت. قم بالتسجيل في مسرع isharkVPN وإلغاء الاشتراك في whitepages com اليوم. خصوصيتك وأمانك على الإنترنت على رأس أولوياتنا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إلغاء الاشتراك في الصفحات البيضاء والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

