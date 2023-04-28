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التدوين > احمِ خصوصيتك وأمانك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

احمِ خصوصيتك وأمانك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-28 03:39:58
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ويتم تعقبك عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN ومن أنا تقنية IP.

مع مسرع isharkVPN ، ستشهد سرعات الإنترنت لديك زيادة كبيرة. سواء كنت تبث برنامجك المفضل أو تقوم بتنزيل ملف كبير ، تضمن لك تقنية التسريع لدينا إمكانية القيام بذلك بسرعة وكفاءة.

ولكن هذا ليس كل شيء - تحمي تقنية من أنا IP الخاصة بنا هويتك عبر الإنترنت. مع القدرة على إخفاء عنوان IP الخاص بك ، ستتمكن من تصفح الويب بشكل مجهول دون القلق من أن يتم تعقبك أو مراقبتك.

بغض النظر عما إذا كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة أو تجري أعمالًا شخصية ، فإن مسرع isharkVPN ومن أنا تقنية ip ستوفر لك الأمان والسرعة التي تحتاجها. سجل اليوم واختبر الفرق بنفسك.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك من أنا ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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