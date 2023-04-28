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حماية خصوصيتك مع isharkVPN Accelerator وداعًا للمتصلين غير المعروفين

ishark blog article

2023-04-28 03:40:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصال البطيء؟ هل تتلقى غالبًا مكالمات من أرقام مجهولة وترغب في وجود طريقة لحماية خصوصيتك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تحسين سرعة الإنترنت لديك وتحسين الأمان عبر الإنترنت. تضمن هذه الأداة المبتكرة أن يكون نشاطك على الإنترنت مشفرًا ومحميًا ، بحيث يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال.



لكن هذا ليس كل شيء - يتيح لك مسرع isharkVPN أيضًا حظر المتصلين غير المعروفين. نتلقى جميعًا مكالمات من أرقام غير معروفة من وقت لآخر ، وقد يكون من المحبط أن تتساءل باستمرار عن الطرف الآخر. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك بسهولة حظر هذه المكالمات وحماية خصوصيتك.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع وخصوصية محسّنة. قل وداعًا للمتصلين غير المعروفين ومرحبًا بتجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لمن هم غير معروفين من المتصلين ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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