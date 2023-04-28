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احم نفسك من المتصلين غير المعروفين باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-28 03:40:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة أثناء التصفح أو التنزيل أو البث. تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت لضمان حصولك على أقصى استفادة من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.



ولكن هذا ليس كل ما يقدمه برنامج تسريع isharkVPN. تتضمن خدمتنا أيضًا طبقة إضافية من الأمان والخصوصية ، مما يضمن حماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك استخدام الإنترنت بثقة ، مع العلم أن معلوماتك وبياناتك الشخصية آمنة ومأمونة.



وللمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة ، فإن برنامج isharkVPN هو الحل. تتضمن خدمتنا ميزة معرف المتصل التي تساعد في تحديد الأرقام غير المعروفة أو غير المرغوب فيها ، بحيث يمكنك تجنب المكالمات غير المرغوب فيها وحماية نفسك من عمليات الاحتيال أو الاحتيال المحتملة.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأمان وخصوصية محسّنين وميزة معرف المتصل الإضافية. اختبر الفرق مع مسرع isharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من يتصل بأرقام غير معروفة ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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