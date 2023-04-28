التدوين > قم بحماية أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم بحماية أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 03:41:50

هل أنت قلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ هل ترغب في الحفاظ على أنشطتك على الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين؟ فأنت بحاجة إلى استخدام مسرع iSharkVPN.



iSharkVPN هو أداة قوية مصممة لتحسين سرعة الإنترنت لديك والحفاظ على خصوصية أنشطتك على الإنترنت. باستخدام مسرع iSharkVPN ، يمكنك تصفح الويب ودفق مقاطع الفيديو والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا دون أي خوف من المراقبة أو التعقب.



تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام مسرع iSharkVPN في أنه يقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص اعتراض أنشطتك عبر الإنترنت أو عرضها. هذا يعني أنه حتى مزود خدمة الإنترنت (ISP) أو الوكالات الحكومية لن تتمكن من رؤية ما تفعله عبر الإنترنت.



ميزة رئيسية أخرى لمسرع iSharkVPN هي أنه يحسن سرعة الإنترنت لديك عن طريق تقليل الكمون وزيادة سرعة النقل. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بسرعات تنزيل وتحميل أسرع ، فضلاً عن تجربة دفق سلسة.



لكن ماذا عن جوجل؟ هل يمكنهم رؤية أنشطتك على الإنترنت؟ الجواب نعم ، يمكنهم ذلك. تتعقب Google أنشطتك عبر الإنترنت لعرض إعلانات مخصصة لك وتحسين خدماتها. ومع ذلك ، مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الحفاظ على خصوصية أنشطة Google الخاصة بك ومنع تعقبها.



بشكل عام ، إذا كنت تقدر خصوصيتك على الإنترنت وترغب في تحسين سرعة الإنترنت لديك ، فإن iSharkVPN Accerator هو الأداة المثالية لك. جربه اليوم واستمتع بتجربة تصفح إنترنت أكثر أمانًا وسرعة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من يمكنه رؤية نشاطي على google ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN